Зеленский назвал первый из 5 вопросов своего "опроса", которые планирует задать украинцам на избирательных участках 25 октября

14 октября, 2020, 14:35

Об этом Зеленский сказал в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на 5 важных вопросов. Итак, вопрос №1: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Воскресенье 25 октября. Приходи и решай. Будет так, как решишь ты. потому что Украина - это ты ", - сказал Зеленский.

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Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам зададут "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали". В то же время Зеленский не уточнил, что именно будут спрашивать.

Координатор всеукраинской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская отметила, что законных оснований для организации такого опроса в помещениях для голосования не существует.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что анонсированный Зеленским опрос ни в коем случае не является народовластием, а скорее является политтехнологией.

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