Промоутер рассказал, чем Теофимо Лопес похож на Мохаммеда Али

15 октября, 2020, 18:08

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что американский боксер Теофимо Лопес своей разговорчивостью напоминает ему легендарного Мохаммеда Али

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Боба Арума, над Мохаммедом Али в начале его карьеры тоже смеялись за его дерзкие высказывания, однако благодаря поведению вне ринга он стал популярен.

"Если обратиться к истории, то парень, которого некоторые любили, но ненавидело большинство - самый известный боксер всех времен - Мохаммед Али. Когда его еще звали Кассиус Клей, он любил предсказывать раунд, в котором отправит соперника в нокаут. Однако в начале карьеры его высмеивали и упрекали за чрезмерную болтливость. Теофимо такой же", - сказал Арум.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее Боб Арум заявил, что Василий Ломаченко - лучший боксер со времен Мохаммеда Али.

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