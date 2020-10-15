Новоназначенная председатель Черниговской ОГА 29-летняя Анна Коваленко оказалась женой главнокомандующего ВСУ Хомчака

15 октября, 2020, 18:31

Об этом сообщает Общественное.

Как отметили в издании, новоназначенная Анна Коваленко сама подтвердила им данную информацию.

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Разница в возрасте между 29-летней Коваленко и ее мужем, главнокомандующим ВСУ, 53-летним Русланом Хомчак, составляет 24 года.

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