Новоназначенная председатель Черниговской ОГА 29-летняя Анна Коваленко оказалась женой главнокомандующего ВСУ Хомчака
15 октября, 2020, 18:31
Анна Коваленко, которую президент Владимир Зеленский представил 15 октября на должность председателя Черниговской ОГА, оказалась женой главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака
Об этом сообщает Общественное.
Как отметили в издании, новоназначенная Анна Коваленко сама подтвердила им данную информацию.
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Разница в возрасте между 29-летней Коваленко и ее мужем, главнокомандующим ВСУ, 53-летним Русланом Хомчак, составляет 24 года.
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