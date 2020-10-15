Зеленский представил новую руководительницу Черниговской ОГА

Об этом он сообщил во время земельного форума, передает Еспресо.TV.

"Я хочу представить новую руководительницу Черниговской ОГА. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область, в смысле, что я уверен, что дальше все больше и больше женщин будут становиться главами ОГА. Для всех украинцев важно, чтобы человек был порядочный, чтоб она была честная и профессиональная. И я с радостью хочу предоставить слово Анне Коваленко ", - сказал Зеленский.

В свою очередь Коваленко показала свою готовность к "конструктивной и упорной работе".

"Я хорошо понимаю проблемы, с которыми сегодня сталкивается Украина, и особенно понимаю перспективы, стремления и проблемы родной мне Черниговской ОГА", - сказала Коваленко.

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