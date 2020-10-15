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Espreso.tvОбществоЗеленский представил новую руководительницу Черниговской ОГА

Зеленский представил новую руководительницу Черниговской ОГА


фото: val.ua
Президент Украины Владимир Зеленский представил новую руководительницу Черниговской ОГА Анну Коваленко

Об этом он сообщил во время земельного форума, передает Еспресо.TV.

"Я хочу представить новую руководительницу Черниговской ОГА. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область, в смысле, что я уверен, что дальше все больше и больше женщин будут становиться главами ОГА. Для всех украинцев важно, чтобы человек был порядочный, чтоб она была честная и профессиональная. И я с радостью хочу предоставить слово Анне Коваленко ", - сказал Зеленский.

В свою очередь Коваленко показала свою готовность к "конструктивной и упорной работе".

"Я хорошо понимаю проблемы, с которыми сегодня сталкивается Украина, и особенно понимаю перспективы, стремления и проблемы родной мне Черниговской ОГА", - сказала Коваленко.

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