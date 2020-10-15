Не представляю, где подхватил коронавирус, - футболист сборной Украины
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Форвард надеется в ближайшее время побороть болезнь.
"Я пытался следовать рекомендациям, принимать все меры предосторожности, чтобы защитить себя и свою семью. Однако, к сожалению, опасность невидима и ты не знаешь, когда можешь заразиться. Даже сейчас я не представляю, когда и где подхватил болезнь. Мой самый большой страх - заразить семью, находящеюся рядом. Трудно сидеть дома и никуда не выходить. Я не могу быть вместе со всеми, и это огорчает. Очень непросто видеть своих детей и не иметь возможности подойти к ним, поиграть вместе. Сложно общаться с женой, соблюдая дистанцию ", - рассказал Мораес.
В этом сезоне 33-летний Жуниор Мораес провел 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.
В активе форварда шесть матчей в составе сборной Украины.
- 8 октября в донецком "Шахтере" обнаружили 18 случаев заражения коронавирусом среди работников и футболистов клуба.
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