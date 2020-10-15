Нападение на волонтера партии УДАР: злоумышленнику сообщили о подозрении

15 октября, 2020, 18:56

Мужчине, который нанес агитатору УДАРа ножевое ранение в область шеи 14 октября, сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

"По согласованию с Киевской городскойой прокуратурой № 9 мужчине, который 14 октября 2020 года нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру, сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установлено, что подозреваемый подошел на улице к волонтеру, который раздавал агитационные газеты. Между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой мужчина достал нож и начал наносить волонтеру удары в различные части тела.

"В результате нападения пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в том числе в область шеи и грудной клетки, и был госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Нападавшего задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время в Соломенский районный суд Киева будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

СООБЩЕНО о подозрении мужчине, который нанес ножевые ранения волонтеру по согласованию с Киевской прокуратурой № ... Опубликовано Киевская городская прокуратура Четверг, 15 октября 2020 г.

Напомним, 14 октября в Киеве мужчина нанес агитатору УДАРа ножевое ранение в область шеи.

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