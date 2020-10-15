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Espreso.tvЭкономикаНацбанк планирует создать объединенный кредитный союз

Нацбанк планирует создать объединенный кредитный союз


фото: НБУ
Национальный банк Украины планирует создать объединенный кредитный союз для обеспечения финансовой инклюзии и усиления защиты потребителей финансовых услуг

Об этом во время онлайн-конференции сообщила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает Еспресо.TV.

"В проектах к законодательным актам мы предусматриваем создание так называемого объединенного кредитного союза и наделение его определенными полномочиями, в том числе по поддержке ликвидности, поддержания платежеспособности, потенциальной возможности кредитных рисков", - сказала Рожкова.

Она отметила, что создание кредитного союза будет способствовать консолидации этого сектора, а также позволит крупным кредитным союзам повысить качество кредитного портфеля и оценку кредитных рисков.

Рожкова подчеркнула, что, с одной стороны, это обеспечит финансовую инклюзию, а с другой - усилит защиту потребителей финансовых услуг кредитных союзов.

  • Как сообщалось, 1 июля вступил в силу закон про "сплит", принятый Верховной Радой 19 сентября 2019 года. Закон предусматривает разделение функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), между НБУ и НКЦБФР. Отныне НКЦБФР становится регулятором в системе накопительного пенсионного обеспечения, а также функционирования кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью. При этом НБУ становится регулятором страховых и лизинговых финансовых компаний, а также кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй.
  • Кредитный союз - это неприбыльная финансовая организация, основанная физическими лицами для обеспечения кредитования ее участников. Финансирование кредитного союза происходит за счет взносов ее участников.

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