Младший сын Трампа оправился от COVID-19
Заявление опубликовано на сайте Белого дома, передает РБК-Украина.
"К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы", - сказала она.
По словам Мелании Трамп, у сына обнаружили коронавирус после того, как диагноз подтвердился у нее и президента США.
"В некоторой мере я была рада, что все мы прошли через это одновременно, потому что могли заботиться друг о друге и провести время вместе", - сказала она.
Жена Трампа сообщила, что позже Бэррон сдал еще один тест на коронавирус, который оказался отрицательным.
Также Мелания Трамп рассказала, как перенесла заболевание COVID-19. Она чувствовала ломоту в теле, имела кашель и головную боль, и большую часть времени чувствовала себя уставшей.
Последний тест на коронавирус у нее оказался отрицательным.
- Напомним, о том, что у Трампа обнаружили коронавирус стало известно 2 октября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки