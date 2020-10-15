Младший сын Трампа оправился от COVID-19

Заявление опубликовано на сайте Белого дома, передает РБК-Украина.

"К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы", - сказала она.

По словам Мелании Трамп, у сына обнаружили коронавирус после того, как диагноз подтвердился у нее и президента США.

"В некоторой мере я была рада, что все мы прошли через это одновременно, потому что могли заботиться друг о друге и провести время вместе", - сказала она.

Жена Трампа сообщила, что позже Бэррон сдал еще один тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Также Мелания Трамп рассказала, как перенесла заболевание COVID-19. Она чувствовала ломоту в теле, имела кашель и головную боль, и большую часть времени чувствовала себя уставшей.

Последний тест на коронавирус у нее оказался отрицательным.

Напомним, о том, что у Трампа обнаружили коронавирус стало известно 2 октября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb