Дело Гандзюк: Левина и Мангера оставили под стражей
15 октября, 2020, 16:11
Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина, которых подозревают в организации и заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения решение Днепровского районного суда города Киева от 20 августа 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, представленные в интересах обвиняемых М. и Л. - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
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Срок содержания под стражей истекает через три дня - 18 октября.
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