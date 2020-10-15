Дело Гандзюк: Левина и Мангера оставили под стражей

15 октября, 2020, 16:11

Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина, которых подозревают в организации и заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения решение Днепровского районного суда города Киева от 20 августа 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, представленные в интересах обвиняемых М. и Л. - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

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Срок содержания под стражей истекает через три дня - 18 октября.