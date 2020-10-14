Швейцария добавила в санкционный список 40 белорусских чиновников
14 октября, 2020, 15:26
Швейцарская конфедерация добавила в санкционный список 40 белорусских чиновников
Об этом сообщает Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), передает "РБК-Украина".
"Федеральный департамент экономики изменил перечень лиц, добавленных к постановлению о мерах против Беларуси. В список добавлено 40 человек", - отмечает пресс-служба госсекретариата страны.
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Санкции вступили в силу в 18:00 13 октября 2020. Они предусматривают блокирование банковских счетов и запрет на въезд в страну.
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