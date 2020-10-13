Украина присоединится к санкциям ЕС против Лукашенко и белорусских чиновников, - Кулеба
Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, передает "Укринформ".
Министр отметил, что Украина присоединится к уже введенным Европейским Союзом санкциям против белорусских чиновников, причастных к фальсификации результатов президентских выборов, и рассмотрит возможность присоединения к новым после завершения соответствующей процедуры в ЕС.
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"Наша позиция в отношении Беларуси с первого дня начала этого кризиса является последовательной и четкой, мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, то мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала Европейский Союз принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним ", - сказал Кулеба.
По его словам, вопрос Беларуси является прекрасным примером того, как работает предусмотренная Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украиной, "когда мы действительно выступаем единым фронтом из наиболее болезненных вопросов".
"Вопрос Беларуси - это прекрасный пример того, как работает предусмотренная Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украиной, когда мы действительно выступаем "единым фронтом" из самых болезненных вопросов", - добавил министр.
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