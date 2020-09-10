Предлагали получить скидку на электроэнергию Центр коммунального сервиса предостерег потребителей от попыток мошенничества

10 сентября, 2020, 16:43

По информации ЦКС, потребители получали фейковые e-mail рассылки о якобы скидках на электроэнергию от злоумышленников, которые незаконно использовали логототип и дизайн личного кабинета Центра

Об этом сообщила пресс-служба ЦКС.

Согласно сообщению, Центра стало известно о распространении информации путем е-mail рассылки. Письма поступают с адреса, домен которого похож на правительственную электронную почту.

Такие письма содержат информацию о якобы "введено в IV квартале 2020 г. уменьшение тарифа на электроэнергию по всей территории страны до окончания карантинного периода", для просмотра которой необходимо "осуществить вход" в личный кабинет по ссылке, не принадлежит ЦКС.

В пресс-службе подчеркнули, что инициаторы рассылки незаконно использовали логотип и общую визуальную стилистику личного кабинета ЦКС.

"Центр коммунального сервиса" призывает быть бдительными, ведь единственная ссылка, по которой можно зарегистрироваться и пользоваться личным кабинетом ЦКС - https://cks.com.ua/cabinet ", - отметили в пресс-службе, добавив, что при регистрации необходимо вводить индивидуальный ключ авторизации для надежности хранения данных.

Также отмечается, что все рассылки от "Центра коммунального сервиса" имеют формат "... @ cks.com.ua" или "... @ сks.kiev.ua".

В пресс-службе отметили, что пока Центр выясняет ситуацию и намерен обратиться в соответствующие органы для установления организаторов фейковых рассылок.

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