В драматичном матче Германия вырвала ничью в Швейцарии

13 октября, 2020, 23:53

В 4-м туре Лиги наций сборные Германии и Швейцарии сыграли в результативную ничью

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Уже на 26-й минуте швейцарцы побеждали немцев со счетом 2 0, благодаря забитым мячам Марио Гаврановича и Ремо Фройлера. Однако команда Йоахима Лева не собиралась так быстро заканчивать игру. Сначала Тимо Вернер сократил отставание, а в начале второго тайма Кай Хаверц сравнял счет встречи.

На 57-й минуте Швейцария вновь вышла вперед - еще раз забил Марио Гавранович. Однако последнее слово было за Тимо Вернером, который до забитого мяча записал еще и результативную передачу на Сержа Гнабри. Самый дорогой игрок Германии элегантно закатил мяч в сетку ворот пяткой.

После 4-х матчей, в турнирной таблице группы А4, национальная команда Украины делит 2-3 место с Германией, у обеих команд по 6 очков. Испания с 7 баллами - первая. Швейцария занимает последнюю строчку с 2 пунктами.

Лига наций

4-й тур

13 октября

Германия - Швейцария 3:3

Голы: Вернер, 28 Хаверц, 55, Гнабри, 60 - Гавранович, 5, 57, Фройлер, 26

Удаление: Шер, 90 + 4 (вторая желтая карточка)

13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1:0 .