В драматичном матче Германия вырвала ничью в Швейцарии
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Уже на 26-й минуте швейцарцы побеждали немцев со счетом 2 0, благодаря забитым мячам Марио Гаврановича и Ремо Фройлера. Однако команда Йоахима Лева не собиралась так быстро заканчивать игру. Сначала Тимо Вернер сократил отставание, а в начале второго тайма Кай Хаверц сравнял счет встречи.
На 57-й минуте Швейцария вновь вышла вперед - еще раз забил Марио Гавранович. Однако последнее слово было за Тимо Вернером, который до забитого мяча записал еще и результативную передачу на Сержа Гнабри. Самый дорогой игрок Германии элегантно закатил мяч в сетку ворот пяткой.
После 4-х матчей, в турнирной таблице группы А4, национальная команда Украины делит 2-3 место с Германией, у обеих команд по 6 очков. Испания с 7 баллами - первая. Швейцария занимает последнюю строчку с 2 пунктами.
Лига наций
4-й тур
13 октября
Германия - Швейцария 3:3
Голы: Вернер, 28 Хаверц, 55, Гнабри, 60 - Гавранович, 5, 57, Фройлер, 26
Удаление: Шер, 90 + 4 (вторая желтая карточка)
- 13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1:0 .
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