В Британии фиксируют антирекорды количества смертей от COVID-19
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
13 октября зарегистрировано 143 смерти. Отмечается, что это самый высокий показатель смертности инфицированных с июня.
За сутки обнаружили еще 17 234 случаев заражений, что на 3,2 тис.бильше, чем 12 октября.
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Лидер лейбористов Кир Стармер призвал к двух- или трехнедельному карантину в Англии с целью снижения уровня заражений.
"Я призываю к двух- трехнедельному карантину в Англии ... Поэтому придется пожертвовать многим во всей стране", - добавил лидер лейбористов.
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