В Британии фиксируют антирекорды количества смертей от COVID-19

13 октября, 2020, 22:29

В Великобритании зафиксирован рекордный с июня суточный прирост смертей людей с COVID-19

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

13 октября зарегистрировано 143 смерти. Отмечается, что это самый высокий показатель смертности инфицированных с июня.

За сутки обнаружили еще 17 234 случаев заражений, что на 3,2 тис.бильше, чем 12 октября.

Читайте также: В Британии введут трехуровневую систему ограничений из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

Лидер лейбористов Кир Стармер призвал к двух- или трехнедельному карантину в Англии с целью снижения уровня заражений.

"Я призываю к двух- трехнедельному карантину в Англии ... Поэтому придется пожертвовать многим во всей стране", - добавил лидер лейбористов.