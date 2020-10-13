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Espreso.tvОбществоВ Британии фиксируют антирекорды количества смертей от COVID-19

В Британии фиксируют антирекорды количества смертей от COVID-19

В Великобритании зафиксирован рекордный с июня суточный прирост смертей людей с COVID-19

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

13 октября зарегистрировано 143 смерти. Отмечается, что это самый высокий показатель смертности инфицированных с июня.

За сутки обнаружили еще 17 234 случаев заражений, что на 3,2 тис.бильше, чем 12 октября.

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Лидер лейбористов Кир Стармер призвал к двух- или трехнедельному карантину в Англии с целью снижения уровня заражений.

"Я призываю к двух- трехнедельному карантину в Англии ... Поэтому придется пожертвовать многим во всей стране", - добавил лидер лейбористов.

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