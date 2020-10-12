В Британии введут трехуровневую систему ограничений из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

12 октября, 2020, 21:59

В течение суток в Великобритании зафиксировали почти 14 тыс. новых случаев COVID-19, премьер Борис Джонсон представил систему ограничений, чтобы не вводить общенациональный карантин

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Reuters.

Джонсон объявил о новой трехуровневой системе в попытке стандартизировать ограничения. За систему должен голосовать парламент.

Локдаун со среды будет включать в себя закрытие пабов и баров в районах, помещенных в "очень высокий" уровень тревоги. Другие уровни в новой системе - "средний" и "высокий".

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В районах высокого риска будут закрыты спортивные залы, развлекательные центры, букмекерские конторы, игровые центры для взрослых и казино.

Большинство районов страны могут перевести на средний уровень тревоги - это значит, что текущие ограничения сохранятся, включая комендантский час для заведений с 10 вечера

Ливерпульский городской округ станет первым районом, который перейдет на очень высокий уровень тревоги.

Премьер-министр также заявил, что все торговые точки, школы и университеты останутся открытыми.

"Мы должны действовать, чтобы спасти жизнь", - сказал Джонсон парламенту, добавив, что он не хочет еще одного национального локдауна.