Украина - Испания: букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций

13 октября, 2020, 14:51

Букмекеры считают сборную Украины аутсайдером в игре 4-го тура Лиги наций против Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы не верят в победу сборной Украины и предлагают на нее коэффициент 8.00. На ничью они дают 5.50, а Испанию считают фаворитом - 1.34.

Матч Украина -Испания состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:45.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что против Испании в Лиге наций наша команда должна сыграть более агрессивно, чем в сентябрьском матче.

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