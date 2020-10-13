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Espreso.tvСпортУкраина - Испания: букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций

Украина - Испания: букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций


фото: Getty Images
Букмекеры считают сборную Украины аутсайдером в игре 4-го тура Лиги наций против Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы не верят в победу сборной Украины и предлагают на нее коэффициент 8.00. На ничью они дают 5.50, а Испанию считают фаворитом - 1.34.

Матч Украина -Испания состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:45.

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