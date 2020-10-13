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Espreso.tvОбществоУкраина и Великобритания работают над ослаблением визового режима, - Пристайко

Украина и Великобритания работают над ослаблением визового режима, - Пристайко


фото: Слово і Діло
Великобритания и Украина ищут пути облегчения визового режима между странами

Об этом во время участия в мероприятии Британско-украинского общества рассказал посол Украины в стране Вадим Пристайко, сообщает Укринформ .

"Между нами существует взаимопонимание и мы ищем лучшие пути решения. На это потребуется время, этот процесс всегда был сложным, но мы движемся вперед ", - сказал Пристайко.

По его словам, в Украину должна прибыть специальная комиссия, которая изучит работу систему выдачи биометрических паспортов.

"Надеюсь, что в конце концов сотрудничество между министерствами внутренних дел и правоохранительными органами Украины и Британии позволит облегчить визовый режим для украинцев", - отметил посол.

Он добавил, что сейчас Украина просит Великобританию ввести отдельные правила для разных категорий заявителей на визы, облегчив получение журналистам, предпринимателям, студентам и тому подобное.

"Чего я хочу от Соединенного Королевства, так это соблюдения правил, ограничения периода ожидания (на получение визы - ред.), и того, чтобы в случае принятия решения, кто может приехать, он действительно мог попасть в страну", - подытожил Пристайко.

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