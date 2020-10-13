Три украинских банка запустили обмен цифровыми документами в приложении "Дія"
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга.
"Мы запустили такую услугу, она революционна, она первая в мире, - это цифровой шеринг (обмен, - ред.) документов... Уже присоединились три банка и у нас больше тридцати банков уже на этапе внедрения этой технологии, и каждый день мы будем получать новый банк", - сказал Федоров.
По словам Федорова, цифровые документы могут использовать клиенты ПриватБанка, Monobank и А-Банка.
Он отметил, что уже 25 млн украинцев уже имеют возможность делиться цифровыми документами в отделениях банков и открывать онлайн-счета.
- Напомним, 2 октября Национальный банк Украины разрешил удаленную идентификацию банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дія".
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