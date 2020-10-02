НБУ разрешил открывать банковский счет с цифровым паспортом в "Дии"

2 октября, 2020, 17:17

Национальный банк Украины разрешил удаленную идентификацию банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дия"

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Отныне гражданам при дистанционном открытии счета в банке не нужно физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если они имеют цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении" Дия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользоваться цифровым паспортом при открытии банковского счета могут все украинцы, которые имеют биометрические документы - ID-карту и загранпаспорт.

В пресс-службе отметили, что сегодня использование цифрового паспорта в приложении "Дия" - это единственная возможность для финансовых учреждений дистанционно проверить идентификационные данные граждан, содержащиеся в государственных реестрах. При этом такой метод является надежным для банков и позволяет ускорить обслуживание клиентов.

По информации НБУ, пользователи смогут использовать цифровые паспорта в банках после проведения тестирования функционала Министерством цифровой трансформации. В то же время, отметили в пресс-службе, банкам понадобится время для подключения к системам Минцифры и настройка операционных процессов.

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