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Espreso.tvОбществоНе советую верить в "инициативы" отдельных циников, которые вакцинировались непроверенными средствами, - Зеленский ответил Медведчуку

Не советую верить в "инициативы" отдельных циников, которые вакцинировались непроверенными средствами, - Зеленский ответил Медведчуку


фото: Офіс президента
Украина получит вакцину от коронавируса, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.

"Именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами ", - написал Зеленский.

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  • Напомним, что 6 октября лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук попросил российского президента Путина предоставить Украине вакцины от COVID-19. Тот согласился. Медведчук также сказал, что уже вакцинировался российской вакциной.
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