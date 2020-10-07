Не советую верить в "инициативы" отдельных циников, которые вакцинировались непроверенными средствами, - Зеленский ответил Медведчуку
7 октября, 2020, 22:21
Украина получит вакцину от коронавируса, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых
Об этом президент Владимир Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.
"Именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами ", - написал Зеленский.
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- Напомним, что 6 октября лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук попросил российского президента Путина предоставить Украине вакцины от COVID-19. Тот согласился. Медведчук также сказал, что уже вакцинировался российской вакциной.
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