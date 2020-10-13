СБУ проводит обыски в компании БРСМ-Нафта
13 октября, 2020, 15:00
В сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта сотрудниками Службы безопасности Украины проводятся обыски
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии "Украинской правде ".
"Обыски проходят на основании постановлений суда, полученных задолго до публикации Бигуса и не связаных с опубликованной в ней информацией", - отметили в СБУ.
Так, подробности следственных действий в спецслужбе обещают обнародовать позже.
- В расследовании Bihus.info отмечается, что неофициальные расходы "Партии Шария" в разы превышают расходы, о которых политическая сила официально отчиталась перед Национальным агентством по предупреждению коррупции.
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