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Espreso.tvОбществоСБУ проводит обыски в компании БРСМ-Нафта

СБУ проводит обыски в компании БРСМ-Нафта

В сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта сотрудниками Службы безопасности Украины проводятся обыски

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии "Украинской правде ".

"Обыски проходят на основании постановлений суда, полученных задолго до публикации Бигуса и не связаных с опубликованной в ней информацией", - отметили в СБУ.

Так, подробности следственных действий в спецслужбе обещают обнародовать позже.

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