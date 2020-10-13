"Партия Шария" потратила на зарплаты за один месяц более 1,3 млн грн, - BIHUS.Info

13 октября, 2020, 09:23

Неофициальные расходы "Партии Шария" в разы превышают расходы, о которых политическая сила официально отчиталась перед Национальным агентством по предупреждению коррупции

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Согласно информации журналистов, Анжела Ларкина, которая является руководителем ряда предприятий, за которыми стоит бренд БРСМ-Нафта, одобряет все неофициальные финансовые затраты на деятельность политпроекта.

Журналисты получили доступ к внутренним Телеграм-чатам партийцев Шария, где обсуждаются финансовые вопросы. Их участниками являются жена Анатолия Шария Ольга, ответственный за информационную политику партии Иван Мамчур, ответственная за финансы Анжела Ларкина и представитель партии Александр Вьюник.

В чате обсуждаются все поступления и расходы, в частности: заработная плата не только официальных партийцев, но и множества неформальных членов команды Шария; расходы на полиграфию, затраченное топливо и оплату экспертам за положительные упоминания партии и продвижение партийных тезисов в эфирах телеканалов.

Согласно перепискам львиная доля партийных средств "ходит" либо в виде наличности, либо в виде переводов на личные карточные счета партийцев. В официальном партийном отчете за 1-й квартал 2020 года вся эта информация не отражена.

В документе сказано, что за три первых месяца года партия получила пожертвований на чуть более миллиона гривен и потратила их в основном на аренду офисов и небольшие зарплаты отдельным работникам. Зато в "теневых" отчетах партии заявлено, что только на зарплаты и только за один месяц было потрачено более 1,3 миллиона гривен.

Еще значительную часть средств «съедает» полиграфия. Официально партия в первом квартале потратила на это чуть больше 40 000 гривен. В чатах же озвучиваются в разы большие суммы, а также способы их потратить так, что это не придется официально декларировать.

В официальном отчете "Партии Шария" сказано, что заявленный миллион гривен пожертвований она получила через ряд общественных организаций. Информация из переписок свидетельствует о том, что эти общественные организации не являются обычными жертвователями - наоборот, финансами их наполняют сами шариевцы для дальнейшего перечисления средств на счета партии.

Партийцы обсуждают расходы на аренду жилья для руководителя одной из этих организаций и члена команды "Партии Шария" Ивана Мамчура. В месяц на квартиру для него сами партийцы тратят 1 200 долларов.

Сам Мамчур в голосовых сообщениях другим участникам чатов признается, что ему уже звонили из банка и блокировали счет, потому что через него прошло много средств, происхождение которых он объяснить не мог.