САП обжаловала закрытие дела против экс-министра времен Януковича Злочевского
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Обжалование направили в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
ОГП и САП не знали о решении Печерского суда от 1 октября, которое обязывает прокуратуру закрыть дело против Злочевский.
О существовании решения суда САП и ОГП стало известно 12 октября "по результатам мониторинга Единого государственного реестра судебных решений".
По закону дело должны рассматривать только судьи ВАКС, поскольку досудебное расследование вели детективы НАБУ.
В САП отметили, что рассмотрев такую жалобу, следственный судья Печерского райсуда вышла за пределы своих полномочий и фактически приняла на себя полномочия генпрокурора. При этом судья не исследовала материалы уголовного производства и не вызывала прокурора в судебное заседание.
Также в прокуратуре хотят обратиться с жалобой в Высший совет правосудия в связи с дисциплинарным проступком судьи Печерского суда, которая принял соответствующее решение.
- Напомним, Офис генерального прокурора планировал обжаловать решение суда об обязательстве закрыть дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.
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