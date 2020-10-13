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Espreso.tvОбществоСАП обжаловала закрытие дела против экс-министра времен Януковича Злочевского

САП обжаловала закрытие дела против экс-министра времен Януковича Злочевского


фото: wikipedia
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение, которое обязывало генерального прокурора Ирину Венедиктову закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"13 октября 2020 года Специализированной антикоррупционной прокуратурой Офиса Генерального прокурора обжаловано решение Печерского районного суда г. Киева относительно обязательства генерального прокурора закрыть дело в отношении бывшего министра экологии", - говорится в сообщении.

Обжалование направили в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

ОГП и САП не знали о решении Печерского суда от 1 октября, которое обязывает прокуратуру закрыть дело против Злочевский.

О существовании решения суда САП и ОГП стало известно 12 октября "по результатам мониторинга Единого государственного реестра судебных решений".

По закону дело должны рассматривать только судьи ВАКС, поскольку досудебное расследование вели детективы НАБУ.

В САП отметили, что рассмотрев такую жалобу, следственный судья Печерского райсуда вышла за пределы своих полномочий и фактически приняла на себя полномочия генпрокурора. При этом судья не исследовала материалы уголовного производства и не вызывала прокурора в судебное заседание.

Также в прокуратуре хотят обратиться с жалобой в Высший совет правосудия в связи с дисциплинарным проступком судьи Печерского суда, которая принял соответствующее решение.

  • Напомним, Офис генерального прокурора планировал обжаловать решение суда об обязательстве закрыть дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

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