Офис генпрокурора обжалует закрытие дела против экс-министра времен Януковича Злочевского

12 октября, 2020, 22:29

Офис генерального прокурора планирует обжалование постановления суда об обязательстве закрыть дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Печерским районным судом города Киева 1 октября 2020 года вынесено постановление, согласно которому Генерального прокурора Ирину Венедиктову обязуют отменить постановление детектива НАБУ о возобновлении расследования в производстве. Также прокурора обязали принять меры по его закрытию.

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В настоящее время указанное решение суда в Офис генерального прокурора не поступало. После поступления постановления оно будет обжаловано в апелляционном порядке.