"Нафтогаз" еще может стать прибыльным, все зависит от действий компании, - Кухта

13 октября, 2020, 09:47

НАК "Нафтогаз" может стать прибыльной, если компания примет для этого меры

Такую позицию высказал Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким.

"Мне кажется, что Минфин просто взял и экстраполировал эту ситуацию заранее, то есть как такового анализа, по крайней мере это мое впечатление, не сделали. Сценария нормального не смоделировали. Просто сказали, что если он убыточен сейчас, то и дальше будет убыточным. Это не очень качественный подход. Я думаю, что "Нафтогаз" может спокойно стать снова прибыльным, это зависит от действий компании", - сказал Кухта.

По его словам, в "Нафтогазе" самым прибыльным элементом был транспорт газа. А в результате отделения функции транспортировки газа компания потеряла этот источник прибыли.

"Во-вторых, там есть ряд объективных проблем. В первую очередь, наверное, это провал программы по добыче в прошлые годы, и соответственно низкие доходы с той стороны", - добавил эксперт.