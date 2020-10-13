"Нафтогаз" еще может стать прибыльным, все зависит от действий компании, - Кухта
Такую позицию высказал Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким.
"Мне кажется, что Минфин просто взял и экстраполировал эту ситуацию заранее, то есть как такового анализа, по крайней мере это мое впечатление, не сделали. Сценария нормального не смоделировали. Просто сказали, что если он убыточен сейчас, то и дальше будет убыточным. Это не очень качественный подход. Я думаю, что "Нафтогаз" может спокойно стать снова прибыльным, это зависит от действий компании", - сказал Кухта.
По его словам, в "Нафтогазе" самым прибыльным элементом был транспорт газа. А в результате отделения функции транспортировки газа компания потеряла этот источник прибыли.
"Во-вторых, там есть ряд объективных проблем. В первую очередь, наверное, это провал программы по добыче в прошлые годы, и соответственно низкие доходы с той стороны", - добавил эксперт.
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Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд грн, сообщили в компании в конце сентября.
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В Минфине прогнозируют, что при отсутствии роста объемов реализации продукции и цен, которые обеспечат рентабельность деятельности без получения из госбюджета 32,2 млрд грн в качестве компенсанции за спецобязательства, ожидается убыточная деятельность группы "Нафтогаз" в 2020 - 2023 годах.
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