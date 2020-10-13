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Espreso.tvЭкономика"Нафтогаз" еще может стать прибыльным, все зависит от действий компании, - Кухта

"Нафтогаз" еще может стать прибыльным, все зависит от действий компании, - Кухта

НАК "Нафтогаз" может стать прибыльной, если компания примет для этого меры

Такую позицию высказал Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким.

"Мне кажется, что Минфин просто взял и экстраполировал эту ситуацию заранее, то есть как такового анализа, по крайней мере это мое впечатление, не сделали. Сценария нормального не смоделировали. Просто сказали, что если он убыточен сейчас, то и дальше будет убыточным. Это не очень качественный подход. Я думаю, что "Нафтогаз" может спокойно стать снова прибыльным, это зависит от действий компании", - сказал Кухта.

По его словам, в "Нафтогазе" самым прибыльным элементом был транспорт газа. А в результате отделения функции транспортировки газа компания потеряла этот источник прибыли.

"Во-вторых, там есть ряд объективных проблем. В первую очередь, наверное, это провал программы по добыче в прошлые годы, и соответственно низкие доходы с той стороны", - добавил эксперт.

  • Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд грн, сообщили в компании в конце сентября.

  • В Минфине прогнозируют, что при отсутствии роста объемов реализации продукции и цен, которые обеспечат рентабельность деятельности без получения из госбюджета 32,2 млрд грн в качестве компенсанции за спецобязательства, ожидается убыточная деятельность группы "Нафтогаз" в 2020 - 2023 годах.

 

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