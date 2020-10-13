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Espreso.tvОбществоПравительство выделит 185 млн грн на помощь пострадавшим во время пожаров на Луганщине

Правительство выделит 185 млн грн на помощь пострадавшим во время пожаров на Луганщине


фото: пресслужба ДСНС
Из резервного фонда бюджета Кабмин выделит 185 млн грн людям, которые пострадали во время пожаров в Луганской области

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 13 октября.

"Из резервного фонда государственного бюджета предлагается выделить 185 млн грн для предоставления материальной помощи. Семьям погибших предусмотрено 200 тыс. грн. Отдельно областная государственная администрация будет осуществлять доплаты пострадавшим семьям. По 50 тыс. предполагается выделить каждому пострадавшему, который получил травмы . 30 тысяч гривен тем, кто получил травмы средней тяжести и 20 тыс. грн - травмы легкой тяжести ", - отметил премьер.

По его словам, людям, чьи дома были разрушены в результате пожаров, выделят 300 тыс. грн на семью. На частичный ремонт своих домов пострадавшие также получат по 50 тыс. грн.

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