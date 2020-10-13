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Espreso.tvОбществоМинздрав предлагает продлить карантин до 31 декабря, - Ляшко

Минздрав предлагает продлить карантин до 31 декабря, - Ляшко

В Украине эпидситуация неспокойная, наблюдается рост количества случаев заболевания коронавирусом, госпитализаций, и это - угрожающая ситуация

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Общественное радио.

"Это побуждает пересмотреть противоэпидемические ограничения, которые действуют на территории нашей страны. Что мы можем считать уже почти решением: недавно была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где мы выступали с министром образования Сергеем Шкарлетом, и установлен карантин, и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием", - сказал Ляшко.

Также, по его словам, предложено высшим учебным заведениям перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендацией выезда студентов из общежитий.

"Мы будем инициировать заслушать на заседании правительства продление карантина до 31 декабря", - пояснил главный санврач.

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