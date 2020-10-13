Невеста поддержала Роналду, который заразился коронавирусом
13 октября, 2020, 21:22
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес поддержала португальца после того, как он получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram невесты Роналду.
Джорджина Родригес распространила в Instagram-stories скриншот с видеоразговора с португальцем.
"Ты мое вдохновение", - написала девушка.
У Криштиану Роналду четверо детей. Самому старшему сыну Криштиану Роналду-младшего 10 лет, он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери. Джорджина родила для форварда "Ювентуса" девочку Алану Мартину, которой в ноябре исполнится 3 года.
- 13 октября у Криштиану Роналду обнаружили коронавирус .
- Также сообщалось, что Роналду не сыграет против киевского "Динамо" в 1-м туре Лиги чемпионов
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