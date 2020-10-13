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Espreso.tvСпортНевеста поддержала Роналду, который заразился коронавирусом

Невеста поддержала Роналду, который заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес поддержала португальца после того, как он получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram невесты Роналду.

Джорджина Родригес распространила в Instagram-stories скриншот с видеоразговора с португальцем.

"Ты мое вдохновение", - написала девушка.

У Криштиану Роналду четверо детей. Самому старшему сыну Криштиану Роналду-младшего 10 лет, он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери. Джорджина родила для форварда "Ювентуса" девочку Алану Мартину, которой в ноябре исполнится 3 года.

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