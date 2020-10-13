Невеста поддержала Роналду, который заразился коронавирусом

13 октября, 2020, 21:22

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес поддержала португальца после того, как он получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram невесты Роналду.

Джорджина Родригес распространила в Instagram-stories скриншот с видеоразговора с португальцем.

"Ты мое вдохновение", - написала девушка.

У Криштиану Роналду четверо детей. Самому старшему сыну Криштиану Роналду-младшего 10 лет, он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери. Джорджина родила для форварда "Ювентуса" девочку Алану Мартину, которой в ноябре исполнится 3 года.