НБУ разрешил небанковским финучреждениям принимать цифровые документы из приложения "Дия"

13 октября, 2020, 15:57

Национальный банк Украины разрешил небанковским финансовым учреждениям дистанционно работать с клиентами через приложение "Дия"

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил во время брифинга.

"НБУ предоставил такую ​​возможность, применяя приложение "Дия", дистанционно работать клиентам небанковского финансового сектора", - сказал Шевченко.

Он добавил, что на следующей неделе запланирована онлайн-встреча с представителями небанковского финансового сектора для популяризации этой услуги.

По словам Шевченко, НБУ не выдвигает дополнительных лицензионных требований как к банкам, так и к небанковским финучреждениям для работы с приложением "Дия".

Напомним, 2 октября Национальный банк Украины разрешил отдаленную идентификацию банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дия".

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Источник: https://biz.censor.net/n3224604