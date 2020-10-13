НБУ разрешил небанковским финучреждениям принимать цифровые документы из приложения "Дия"
13 октября, 2020, 15:57
Национальный банк Украины разрешил небанковским финансовым учреждениям дистанционно работать с клиентами через приложение "Дия"
Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил во время брифинга.
"НБУ предоставил такую возможность, применяя приложение "Дия", дистанционно работать клиентам небанковского финансового сектора", - сказал Шевченко.
Он добавил, что на следующей неделе запланирована онлайн-встреча с представителями небанковского финансового сектора для популяризации этой услуги.
По словам Шевченко, НБУ не выдвигает дополнительных лицензионных требований как к банкам, так и к небанковским финучреждениям для работы с приложением "Дия".
- Напомним, 2 октября Национальный банк Украины разрешил отдаленную идентификацию банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дия".
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