Называют монстром: Усик объяснил, чем опасен Чисора

13 октября, 2020, 10:25

Украинский боксер Александр Усик заявил, что в поединке против Дерека Чисоры его ждет серьезное испытание

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Усика, с британцем его ждет испытание в бою с топовым представителем супертяжелого дивизиона.

"От Дерека я ожидаю настоящих испытаний - он сильный, устойчивый и выносливый. Он действительно большой парень, и он сильно бьет. В первом тяжелом весе я достиг наибольших высот, стал абсолютным чемпионом мира. Теперь я намерен пройти этот же путь в супертяжелом дивизионе. Мне нужно испытать себя в бою с топовыми представителями этого веса. Сейчас передо мной стоит Дерек", - сказал Усик.

Он добавил, что Чисоре не удастся его сломать.

"Многие называют Дерека монстром, но в глубине души он добрый человек. Но я жду, что он покажет эти качества в ринге. Я знаю, что он хочет сломать меня, но я вода, огонь и ветер одновременно. Дерек Чисора, я иду за тобой", - заявил Усик.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинца вторым поединком в супертяжелом весе.

9 октября стало известно, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится на стадионе "Уэмбли".

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