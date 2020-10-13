Молодежная сборная Украины потеряла шансы на выход на Евро-2021

13 октября, 2020, 21:52

В 9-м туре отборочного раунда Евро-2021 молодежная сборная Украины проиграла сверстникам из Северной Ирландии со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол в матче забил Пол О'Нилл, отличившийся на 61-й минуте.

После 9-го тура команда Руслана Ротаня занимает третье место в турнирной таблице 8 группы. У команды на один матч меньше чем в Румынии, которая идет второй и имеет преимущество 9 очков.

В основной раунд чемпионата Европы по футболу выйдут команды, которые займут первые места в своих группах, а также 5 лучших команд, занявших второе место.

В молодежной сборной Украины больше нет шансов на выход в групповой этап Евро-2021.

Квалификационный раунд Евро-2021

9-й тур

13 октября

Северная Ирландия U21 - Украина U21 1: 0

Гол: О'Нилл, 61

9 октября в 8-м туре квалификации Евро-2021 сборная Украины победила Румынию со счетом 1: 0 .