Молодежная сборная Украины потеряла шансы на выход на Евро-2021
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол в матче забил Пол О'Нилл, отличившийся на 61-й минуте.
После 9-го тура команда Руслана Ротаня занимает третье место в турнирной таблице 8 группы. У команды на один матч меньше чем в Румынии, которая идет второй и имеет преимущество 9 очков.
В основной раунд чемпионата Европы по футболу выйдут команды, которые займут первые места в своих группах, а также 5 лучших команд, занявших второе место.
В молодежной сборной Украины больше нет шансов на выход в групповой этап Евро-2021.
Квалификационный раунд Евро-2021
9-й тур
13 октября
Северная Ирландия U21 - Украина U21 1: 0
Гол: О'Нилл, 61
- 9 октября в 8-м туре квалификации Евро-2021 сборная Украины победила Румынию со счетом 1: 0 .
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