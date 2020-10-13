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Espreso.tvОбществоМетро на Виноградарь: Кличко отчитался о первых 100 метрах тоннеля

Метро на Виноградарь: Кличко отчитался о первых 100 метрах тоннеля


фото: fb
Во время строительства метро на Виноградарь проложили более 100 метров тоннеля

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, передает LB.ua.

"Строительство метро на Виноградарь идет по графику. В начале сентября мы запустили в работу тоннелепроходческий механизированный комплекс. Уже проложено 114 метров тоннеля. Комплекс набирает проектную мощность - чтобы прокладывать 200 метров тоннеля в месяц", - сказал Кличко.

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Он сообщил, что работы не прекращаются и на других участках строительства. Продолжается процесс бетонирования двухярусного туннеля, который пройдет от станции метро "Мостицкая" до станции "Проспект Правды".

"Открыть две новых станции мы планируем в конце следующего года. По оценкам специалистов, ими будут пользоваться более 90 000 пассажиров в сутки", - подчеркнул Кличко.

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