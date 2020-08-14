Кличко пообещал открыть две станции метро в 2021 году и показал ход строительных работ

14 августа, 2020, 17:48

14 августа мэр Киева Виталий Кличко показал ход работ по построению ветки метро на Виноградарь

Об этом киевский городской глава Виталий Кличко рассказал в Facebook.

"На тоннелепроходческий комплекс, с помощью которого будут прокладывать тоннели метро на Виноградарь, под руководством специалистов из Германии, установили планшайбу. Весом около 60 тонн и диаметром - более 6 метров", - отметил мэр.

По его словам, тоннелепроходческий комплекс называется "Галина".

За месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно через полгода будет проложен один из туннелей.

"Две станции в сторону Виноградаря - "Мостицкая" и "Проспект правды" планируем открыть в конце следующего года", - отметил мэр.

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