 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКличко пообещал открыть две станции метро в 2021 году и показал ход строительных работ

Кличко пообещал открыть две станции метро в 2021 году и показал ход строительных работ


фото: fb
14 августа мэр Киева Виталий Кличко показал ход работ по построению ветки метро на Виноградарь

Об этом киевский городской глава Виталий Кличко рассказал в Facebook.

"На тоннелепроходческий комплекс, с помощью которого будут прокладывать тоннели метро на Виноградарь, под руководством специалистов из Германии, установили планшайбу. Весом около 60 тонн и диаметром - более 6 метров", - отметил мэр.

По его словам, тоннелепроходческий комплекс называется "Галина".

За месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно через полгода будет проложен один из туннелей.

"Две станции в сторону Виноградаря - "Мостицкая" и "Проспект правды" планируем открыть в конце следующего года", - отметил мэр.

 

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новини Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать