Кличко пообещал открыть две станции метро в 2021 году и показал ход строительных работ
14 августа, 2020, 17:48
14 августа мэр Киева Виталий Кличко показал ход работ по построению ветки метро на Виноградарь
Об этом киевский городской глава Виталий Кличко рассказал в Facebook.
"На тоннелепроходческий комплекс, с помощью которого будут прокладывать тоннели метро на Виноградарь, под руководством специалистов из Германии, установили планшайбу. Весом около 60 тонн и диаметром - более 6 метров", - отметил мэр.
По его словам, тоннелепроходческий комплекс называется "Галина".
За месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно через полгода будет проложен один из туннелей.
"Две станции в сторону Виноградаря - "Мостицкая" и "Проспект правды" планируем открыть в конце следующего года", - отметил мэр.
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