Коронавирус в Украине: за сутки 107 человек умерли, выявили 5133 новых случая
13 октября, 2020, 08:38
За последние сутки в Украине выявлены 5133 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Такие данные передает утром во вторник, 13 октября, мониторинговый центр Совета нацбезопасности и обороны.
За сутки выявлено 5133 новых случая.
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