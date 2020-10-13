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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки 107 человек умерли, выявили 5133 новых случая

Коронавирус в Украине: за сутки 107 человек умерли, выявили 5133 новых случая

За последние сутки в Украине выявлены 5133 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Такие данные передает утром во вторник, 13 октября, мониторинговый центр Совета нацбезопасности и обороны.

За сутки выявлено 5133 новых случая.

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