 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВакцина от COVID-19: Johnson & Johnson приостановила испытания из-за неизвестной болезни у добровольца

Вакцина от COVID-19: Johnson & Johnson приостановила испытания из-за неизвестной болезни у добровольца

Американская компания Johnson & Johnson заявила о временном приостановлении широких клинических испытаний всех экспериментальных препаратов, которые могут стать вакциной против коронавируса

Об этом заявили в компании, сообщает "Укринформ".

"Мы временно остановили дальнейшее применение проб вакцины от COVID-19 во всех наших клинических испытаниях", - говорится в официальном сообщении компании.

Такое решение было принято из-за "непонятного заболевания, выявленного у участника исследования".

Детали не раскрываются по причине врачебной этики. Однако указывается, что состояние здоровья добровольцев оценивается независимой мониторинговой комиссией, а также врачами, которые работают в самой компании.

"Мы должны уважать право на приватность участника. Мы узнаем больше о болезни добровольца, ведь важно иметь все факты, прежде чем делиться дополнительной информацией", - отмечается в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать