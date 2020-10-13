Вакцина от COVID-19: Johnson & Johnson приостановила испытания из-за неизвестной болезни у добровольца
Об этом заявили в компании, сообщает "Укринформ".
"Мы временно остановили дальнейшее применение проб вакцины от COVID-19 во всех наших клинических испытаниях", - говорится в официальном сообщении компании.
Такое решение было принято из-за "непонятного заболевания, выявленного у участника исследования".
Детали не раскрываются по причине врачебной этики. Однако указывается, что состояние здоровья добровольцев оценивается независимой мониторинговой комиссией, а также врачами, которые работают в самой компании.
"Мы должны уважать право на приватность участника. Мы узнаем больше о болезни добровольца, ведь важно иметь все факты, прежде чем делиться дополнительной информацией", - отмечается в сообщении.
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