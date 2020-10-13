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Espreso.tvОбществоКабмин согласовал ввести в школах осенние каникулы с 15 октября

Кабмин согласовал ввести в школах осенние каникулы с 15 октября


фото: galka.if.ua
Правительство приняло решение о введении осенних каникул с 15 по 30 октября в украинских школах

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 октября.

Кабинет министров поддержал постановление МОН о введении осенних каникул в школах Украины с 15 октября.

"Рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, в последующий период возможен переход на дистанционное или смешанное обучение", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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