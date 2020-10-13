Кабмин согласовал ввести в школах осенние каникулы с 15 октября
13 октября, 2020, 17:33
Правительство приняло решение о введении осенних каникул с 15 по 30 октября в украинских школах
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 октября.
Кабинет министров поддержал постановление МОН о введении осенних каникул в школах Украины с 15 октября.
"Рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, в последующий период возможен переход на дистанционное или смешанное обучение", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
- Ранее, Министерство образования и науки рекомендовало школам провести осенние каникулы с 15 по 30 октября.
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