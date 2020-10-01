"Динамо" Милевского остановилось в шаге от группового этапа Лиги Европы
1 октября, 2020, 22:58
В плей-офф квалификации Лиги Европы Брестское "Динамо" проиграло болгарскому "Лудогорцу" со счетом 2: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Из украинских игроков "Динамо" участие в матче взял только Евгений Хачериди, который провел на футбольном поле весь матч. Александр Нойок остался на скамейке запасных, а Артем Милевский не попал в заявку.
За "Лудогорец" отличились испанец Ихинио и голландец Элвис Мену.
Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится завтра, 2 октября. Начало в 14:00.
Лига Европы
Плей-офф квалификации
Первое октября
"Динамо" (Брест, Беларусь) - "Лудогорец" (Болгария) 0: 2
Голы: Мену, 73, Ихинио, 79
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