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Espreso.tvСпорт"Динамо" Милевского остановилось в шаге от группового этапа Лиги Европы

"Динамо" Милевского остановилось в шаге от группового этапа Лиги Европы


фото: dynamo-brest.by
В плей-офф квалификации Лиги Европы Брестское "Динамо" проиграло болгарскому "Лудогорцу" со счетом 2: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Из украинских игроков "Динамо" участие в матче взял только Евгений Хачериди, который провел на футбольном поле весь матч. Александр Нойок остался на скамейке запасных, а Артем Милевский не попал в заявку.

За "Лудогорец" отличились испанец Ихинио и голландец Элвис Мену.

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится завтра, 2 октября. Начало в 14:00.

Лига Европы

Плей-офф квалификации

Первое октября

"Динамо" (Брест, Беларусь) - "Лудогорец" (Болгария) 0: 2

Голы: Мену, 73, Ихинио, 79

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