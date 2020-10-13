До конца года Украина должна выйти на 75 тыс. тестов на коронавирус в сутки, - Шмыгаль
13 октября, 2020, 18:11
Украина должна выйти на 75 тыс. тестирований на коронавирус методом ПЦР в сутки уже в этом году, отметил Шмыгаль
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства .
"Правительство делает все возможное, чтобы усилить медицинскую систему и избежать худших сценариев. Министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена задача увеличить количество тестирование до 50 тыс. в сутки, но мы должны выйти на 75 тыс. в сутки уже в этом году", - отметил Шмыгаль.
- Напомним, правительство будет выделять средства частным лабораториям для тестирования на коронавирус для украинцев.
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