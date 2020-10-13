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Espreso.tvОбществоДо конца года Украина должна выйти на 75 тыс. тестов на коронавирус в сутки, - Шмыгаль

До конца года Украина должна выйти на 75 тыс. тестов на коронавирус в сутки, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Украина должна выйти на 75 тыс. тестирований на коронавирус методом ПЦР в сутки уже в этом году, отметил Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства .

"Правительство делает все возможное, чтобы усилить медицинскую систему и избежать худших сценариев. Министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена задача увеличить количество тестирование до 50 тыс. в сутки, но мы должны выйти на 75 тыс. в сутки уже в этом году", - отметил Шмыгаль.

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