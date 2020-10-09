Украинцы смогут делать тест на коронавирус в частных лабораториях бесплатно, - Степанов

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает "РБК-Украина".

"100 млн гривен будут направлены на контракты с частными лабораториями и другой формы собственности для тестирования методом ПЦР, чтобы увеличить количество тестирований, которые бесплатно делаются нашим гражданам", - заявил Степанов.

Он также отметил, что остальные 160 млн грн пойдут на дополнительную закупку реагентов и оборудования.

До этого Степанов говорил, что средняя стоимость одного ПЦР-теста в государственных лабораториях колеблется от 700 до 800 грн. При этом в частных лабораториях она может достигать нескольких тысяч гривен.

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