 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Шеремета: полиция провела допросы с несколько тысячами человек

Дело Шеремета: полиция провела допросы с несколько тысячами человек


фото: reuters
Полиция в ходе следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета допросила несколько тысяч человек

Об этом говорится в ответе Главного следственного управления Нацполиции на информационный запрос Укринформа.

"Сообщаем, что в ходе осуществления досудебного расследования в указанном уголовном производстве было выдвинуто и проверено ряд версий, проработано значительное количество информации, в том числе в отношении лиц, причастных к совершению 20.07.2016 года умышленного убийства Павла Шеремета, допрошено несколько тысяч человек и приняты другие определенные уголовно-процессуальным Кодексом Украины мероприятий ", - говорится в ответе на информационный запрос.

Читайте также: Дело Шеремета: апелляционный суд отказал Антоненко в освобождении из-под стражи

Также в полиции напомнили, что досудебное расследование по установлению организаторов убийства продолжается до сих пор.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать