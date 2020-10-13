Дело Шеремета: полиция провела допросы с несколько тысячами человек
Об этом говорится в ответе Главного следственного управления Нацполиции на информационный запрос Укринформа.
"Сообщаем, что в ходе осуществления досудебного расследования в указанном уголовном производстве было выдвинуто и проверено ряд версий, проработано значительное количество информации, в том числе в отношении лиц, причастных к совершению 20.07.2016 года умышленного убийства Павла Шеремета, допрошено несколько тысяч человек и приняты другие определенные уголовно-процессуальным Кодексом Украины мероприятий ", - говорится в ответе на информационный запрос.
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Также в полиции напомнили, что досудебное расследование по установлению организаторов убийства продолжается до сих пор.
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