Дело Шеремета: апелляционный суд отказал Антоненко в освобождении из-под стражи

6 октября, 2020, 17:26

6 октября Киевский апелляционный суд отказал Андрею Антоненко в изменении меры пресечения

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в соцсетях.

По его словам Киевский апелляционный суд отказал в изменении меры пресечения музыканту и добровольцу Андрею Антоненко, который уже 298 дней находится в ИВС и СИЗО в качестве подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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