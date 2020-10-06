Дело Шеремета: апелляционный суд отказал Антоненко в освобождении из-под стражи
6 октября, 2020, 17:26
6 октября Киевский апелляционный суд отказал Андрею Антоненко в изменении меры пресечения
Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в соцсетях.
По его словам Киевский апелляционный суд отказал в изменении меры пресечения музыканту и добровольцу Андрею Антоненко, который уже 298 дней находится в ИВС и СИЗО в качестве подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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