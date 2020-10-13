Даже в "зеленой" карантинной зоне: правительство запретило работу общепита ночью

13 октября, 2020, 17:29

Кабинет министров запретил часы работы ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания Кабмина, передает Еспресо.TV.

"Предлагается ввести ограничения на работу ресторанов и других заведений не позднее 22 часов даже в "зеленой" зоне, "желтой" и "оранжевой". Работа с 22:00 до 7:00 по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга будет запрещена", - отметил министр.

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Решение было принято Кабинетом министров.