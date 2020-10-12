Зеленский: Надо, чтобы "Минск" был немножечко гибче

12 октября, 2020, 09:41

Зеленский считает, что так называемый минский переговорный процесс надо сделать более гибким

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью программе BBC Hard Talk .

Зеленский ответил на вопрос о сегодняшнем состоянии выполнения Минских договоренностей на фоне переговоров с Россией.

"Передача границы украинской власти после выборов - это неправильно. Мы не можем обеспечить выборы там (на оккупированном Донбассе - ред.). Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди. Все это понимают. Но мы идем за Минском. Есть такое, надо, чтобы Минск был немножечко гибче ", - сказал Зеленский.

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