Зеленский: Надо, чтобы "Минск" был немножечко гибче
12 октября, 2020, 09:41
Зеленский считает, что так называемый минский переговорный процесс надо сделать более гибким
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью программе BBC Hard Talk .
Зеленский ответил на вопрос о сегодняшнем состоянии выполнения Минских договоренностей на фоне переговоров с Россией.
"Передача границы украинской власти после выборов - это неправильно. Мы не можем обеспечить выборы там (на оккупированном Донбассе - ред.). Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди. Все это понимают. Но мы идем за Минском. Есть такое, надо, чтобы Минск был немножечко гибче ", - сказал Зеленский.
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- Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".
- Однако, на фронте постоянно фиксируют нарушения режима тишины. В частности, 11 октября штаб ООС зафиксировал 4 нарушения со стороны оккупантов .
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