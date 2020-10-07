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Espreso.tvСпортФорвард сборной Испании вылечился от коронавируса и может сыграть против Украины

Форвард сборной Испании вылечился от коронавируса и может сыграть против Украины


фото: Getty Images
Форвард сборной Испании Микель Ойарсабаль вылечился от коронавируса и сможет сыграть против Украины в Лиге наций

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

23-летний футболист уже переболел COVID-19 и у него появились антитела к вирусу. Однако испанец точно не сыграет в товарищеском матче против Португалии, ведь все еще находится на самоизоляции.

Матч Лиги наций Украина - Испания состоится во вторник 13 октября, на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.

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