Форвард сборной Испании вылечился от коронавируса и может сыграть против Украины
7 октября, 2020, 21:58
Форвард сборной Испании Микель Ойарсабаль вылечился от коронавируса и сможет сыграть против Украины в Лиге наций
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.
23-летний футболист уже переболел COVID-19 и у него появились антитела к вирусу. Однако испанец точно не сыграет в товарищеском матче против Португалии, ведь все еще находится на самоизоляции.
Матч Лиги наций Украина - Испания состоится во вторник 13 октября, на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.
- 7 октября защитник сборной Франции Лео Дюбуа перед матчем с Украиной сдал положительный тест на COVID-19 .
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