Форвард сборной Испании вылечился от коронавируса и может сыграть против Украины

7 октября, 2020, 21:58

Форвард сборной Испании Микель Ойарсабаль вылечился от коронавируса и сможет сыграть против Украины в Лиге наций

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

23-летний футболист уже переболел COVID-19 и у него появились антитела к вирусу. Однако испанец точно не сыграет в товарищеском матче против Португалии, ведь все еще находится на самоизоляции.

Матч Лиги наций Украина - Испания состоится во вторник 13 октября, на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.

7 октября защитник сборной Франции Лео Дюбуа перед матчем с Украиной сдал положительный тест на COVID-19 .