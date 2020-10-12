В Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование

Об этом свидетельствует решение комиссии ТЭБ и ЧС.

В 03: 00 часов 12 октября (понедельник) начало действовать новое эпидемическое зонирование, которое Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила 9 октября.

В оранжевой зоне запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов, фитнес-клубов, учреждений культуры и детских лагерей, работа ресторанов в ночное время, работа хостелов, плановые операции, а массовые мероприятия ограничено 100 людьми.

Такие ограничения касаются теперь столицы, также в оранжевой зоне Харьков, Львов, Одесса, Николаев, Ужгород, Ровно, Житомир, Винница, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Полтава, Чернигов, Черкассы, Черновцы и многие другие города и районов.

В Каневе и Сумах, которые в "красной зоне", дополнительно введены ограничения на: регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении, кроме частного и рабочего транспорта, а также посадки пассажиров в транспорт пригородного, междугородного , внутриобластного и межобластного сообщения; посещение учебных заведений соискателями образования; работа кинотеатров, ресторанов, кафе ТРЦ, спортивных залов, предприятий торговли, за исключением торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, агротоваров.

Также могут оказывать услуги банки, автозаправки и автосервисы, почта, доставка еды; посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

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