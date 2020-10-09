Киев вернулся в "оранжевую зону": могут ограничить работу спортзалов, клубов и хостелов
9 октября, 2020, 21:31
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирования в Украине. По итогам разделения Киев вернулся в "оранжевую зону"
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram .
В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещена работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме учреждений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м, помещения) и детские лагеря.
При этом, согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполнении 50% сидячих мест.
Новое зонирование начнет действовать с 00:00 12 октября.
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