У главы Одесской ОГА обнаружили коронавирус
12 октября, 2020, 13:48
У главы Одесской областной государственной администрации Максима Куцого обнаружили коронавирус
Об этом он написал на своей странице в Facebook .
"Лабораторный центр МЗ подтвердил у меня наличие COVID-19. Имею положительную динамику и продолжаю работать - теперь в дистанционном формате", - отметил Куцый.
Он отметил, что все, кто контактировал с ним в последнее время, должны сдать ПЦР-тест.
Друзья! Имею важную новость. Лабораторный центр МЗ подтвердил у меня наличие COVID-19. Имею положительную динамику и ...Опубликовано Максимом Куцым Понедельник, 12 октября 2020 г.
- Напомним, за последние сутки в Украине выявлены 4420 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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