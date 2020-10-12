У главы Одесской ОГА обнаружили коронавирус

12 октября, 2020, 13:48

У главы Одесской областной государственной администрации Максима Куцого обнаружили коронавирус

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Лабораторный центр МЗ подтвердил у меня наличие COVID-19. Имею положительную динамику и продолжаю работать - теперь в дистанционном формате", - отметил Куцый.

Он отметил, что все, кто контактировал с ним в последнее время, должны сдать ПЦР-тест.

Друзья! Имею важную новость. Лабораторный центр МЗ подтвердил у меня наличие COVID-19. Имею положительную динамику и ... Опубликовано Максимом Куцым Понедельник, 12 октября 2020 г.

Напомним, за последние сутки в Украине выявлены 4420 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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