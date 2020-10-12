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Espreso.tvОбществоУ главы Одесской ОГА обнаружили коронавирус

У главы Одесской ОГА обнаружили коронавирус


фото: reuters
У главы Одесской областной государственной администрации Максима Куцого обнаружили коронавирус

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Лабораторный центр МЗ подтвердил у меня наличие COVID-19. Имею положительную динамику и продолжаю работать - теперь в дистанционном формате", - отметил Куцый.

Он отметил, что все, кто контактировал с ним в последнее время, должны сдать ПЦР-тест.

Друзья! Имею важную новость. Лабораторный центр МЗ подтвердил у меня наличие COVID-19. Имею положительную динамику и ...

Опубликовано Максимом Куцым Понедельник, 12 октября 2020 г.

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