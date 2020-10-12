12 октября, 2020, 08:54

За последние сутки в Украине выявлены 4420 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Такие данные передает утром в понедельник, 12 октября, мониторинговый центр Совета нацбезопасности и обороны .

За сутки выявлено 4420 новых случаев, умерли 43 человека.

12 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5015 летальных, 114410 пациентов выздоровели. Всего проведено 2602635 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 903 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 7637 случаев;

Волынская область - 9791 случай;

Днепропетровская область - 8967 случаев;

Донецкая область - 5699 случаев;

Житомирская область - 8464 случая;

Закарпатская область - 10 935 случаев;

Запорожская область - 5589 случаев;

Ивано-Франковская область - 15 379 случаев;

Кировоградская область - 1325 случаев;

г. Киев - 27693 случаи;

Киевская область - 11 309 случаев;

Львовская область - 22 788 случаев;

Луганская область - 1852 случая;

Николаевская область - 4708 случаев;

Одесская область - 16 770 случаев;

Полтавская область - 4621 случай;

Ровенская область - 14 696 случаев;

Сумская область - 7280 случаев;

Тернопольская область - 15 992 случая;

Харьковская область - 25 186 случаев;

Херсонская область - 1985 случаев;

Хмельницкая область - 9011 случаев;

Черновицкая область - 16 488 случаев;

Черкасская область - 5668 случаев;

Черниговская область - 5621 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 октября в Центр поступило 4342 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 333 713 сообщений о подозрении на COVID-19.

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