Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 4420 новых случаев
12 октября, 2020, 08:54
За последние сутки в Украине выявлены 4420 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Такие данные передает утром в понедельник, 12 октября, мониторинговый центр Совета нацбезопасности и обороны .
За сутки выявлено 4420 новых случаев, умерли 43 человека.
12 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5015 летальных, 114410 пациентов выздоровели. Всего проведено 2602635 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 903 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 7637 случаев;
Волынская область - 9791 случай;
Днепропетровская область - 8967 случаев;
Донецкая область - 5699 случаев;
Житомирская область - 8464 случая;
Закарпатская область - 10 935 случаев;
Запорожская область - 5589 случаев;
Ивано-Франковская область - 15 379 случаев;
Кировоградская область - 1325 случаев;
г. Киев - 27693 случаи;
Киевская область - 11 309 случаев;
Львовская область - 22 788 случаев;
Луганская область - 1852 случая;
Николаевская область - 4708 случаев;
Одесская область - 16 770 случаев;
Полтавская область - 4621 случай;
Ровенская область - 14 696 случаев;
Сумская область - 7280 случаев;
Тернопольская область - 15 992 случая;
Харьковская область - 25 186 случаев;
Херсонская область - 1985 случаев;
Хмельницкая область - 9011 случаев;
Черновицкая область - 16 488 случаев;
Черкасская область - 5668 случаев;
Черниговская область - 5621 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 октября в Центр поступило 4342 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 333 713 сообщений о подозрении на COVID-19.
Читайте также: Дистанционное обучение: студентов не будут выселять принудительно из общежитий, - Шкарлет
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры