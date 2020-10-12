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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки обнаружили 4420 новых случаев

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 4420 новых случаев

За последние сутки в Украине выявлены 4420 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Такие данные передает утром в понедельник, 12 октября, мониторинговый центр Совета нацбезопасности и обороны .

За сутки выявлено 4420 новых случаев, умерли 43 человека.

12 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5015 летальных, 114410 пациентов выздоровели. Всего проведено 2602635 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 903 пациента.
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 7637 случаев;
Волынская область - 9791 случай;
Днепропетровская область - 8967 случаев;
Донецкая область - 5699 случаев;
Житомирская область - 8464 случая;
Закарпатская область - 10 935 случаев;
Запорожская область - 5589 случаев;
Ивано-Франковская область - 15 379 случаев;
Кировоградская область - 1325 случаев;
г. Киев - 27693 случаи;
Киевская область - 11 309 случаев;
Львовская область - 22 788 случаев;
Луганская область - 1852 случая;
Николаевская область - 4708 случаев;
Одесская область - 16 770 случаев;
Полтавская область - 4621 случай;
Ровенская область - 14 696 случаев;
Сумская область - 7280 случаев;
Тернопольская область - 15 992 случая;
Харьковская область - 25 186 случаев;
Херсонская область - 1985 случаев;
Хмельницкая область - 9011 случаев;
Черновицкая область - 16 488 случаев;
Черкасская область - 5668 случаев;
Черниговская область - 5621 случай.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 октября в Центр поступило 4342 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 333 713 сообщений о подозрении на COVID-19.

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