Судья Чаус исчез из базы розыска Интерпола

12 октября, 2020, 12:29

Судья-беглец Николай Чаус исчез из базы Интерпола

Об этом повидомии " Цензор.НЕТ ".

Профайл судьи беглого Николая Чауса, который сейчас находится в Молдове, где оспаривает через суд отказ страны в политическом убежище, исчез из базы разыскиваемых Интерполом.

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Отметим, ранее при поиске в базе Интерпола выдавало информацию о Николае Чаусе как об одном из 63 граждан Украины, разыскиваемых государством.

По состоянию на 12 октября в базе Интерпола нельзя найти профайл судьи-беглеца.

Во время Революции Достоинства судья Чаус выносил незаконные решения против участников Автомайдана.

Позже он снимал с розыска предпринимателя Юрия Иванющенко и вел дело лидера партии УКРОП Геннадия Корбана.

"Сгорел" Чаус на том, что получил взятку в размере $ 150 тыс. по делу о торговле димедролом. Деньги судья прятал у себя в авто, а также в литровой банке вдма на огороде.

6 сентября 2016 Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке Чауса.

В январе 2017 Соломенский райсуд Киева вынес решение о заочном аресте судьи Чауса, а также установил залог в 3700000 гривен.

2 марта 2017 в Кишиневе суд арестовал Чауса на 15 суток в рамках дела о незаконном пересечении границы.

21 марта 2017 Молдова начала процедуру экстрадиции Чауса, которого подозревают во взяточничестве.

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