Оспаривает отказ Молдовы в политическом убежище: САП о трехлетнем процессе экстрадиции судьи Чауса
Об этом говорится в официальном ответе САП на запрос журналистов " Радио Свобода ".
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что экстрадиция бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса из Молдовы по подозрению во взяточничестве затягивается из-за судебных разбирательств.
"В настоящее время по запросу Украины продолжается процесс экстрадиции указанного судьи с территории Республики Молдова, правоохранители которой взаимодействуют с Украиной о его экстрадиции. Вместе с тем, сообщаем, что указанное лицо оспаривает в судебном порядке отказ президента Республики Молдова в предоставлении политического убежища", - говорится в письме САП журналистам.
В то же время, в суде первой инстанции в Республике Молдова продолжается судебное разбирательство вопрос экстрадиции судьи в Украину. Следующее судебное заседание назначено на 25 октября, добавили в прокуратуре.
В САП напомнили, осуществляющих процессуальное руководство в уголовном производстве по обвинению Чауса в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
На вопрос, когда можно ожидать экстрадиции судьи-беглеца, в прокуратуре не ответили.
- Во время Революции Достоинства судья Чаус выносов незаконные решения против участников Автомайдана.
- Позже он снимал с розыска предпринимателя Юрия Иванющенко и вел дело лидера партии УКРОП Геннадия Корбана.
- "Сгорел" Чаус на том, что получил взятку в размере $ 150 тыс. По делу о торговле димедролом. Деньги судья прятал у себя в авто, а также в литровой банке вдма на огороде.
- 6 сентября 2016 Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке Чауса.
- В январе 2017 Соломенский райсуд Киева вынес решение о заочном аресте судьи Чауса, а также установил залог в 3700000 гривен.
- 2 марта 2017 в Кишиневе суд арестовал Чауса на 15 суток в рамках дела о незаконном пересечении границы.
- 21 марта 2017 Молдова начала процедуру экстрадиции Чауса, которого подозревают во взяточничестве.
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