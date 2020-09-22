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Espreso.tvОбществоОспаривает отказ Молдовы в политическом убежище: САП о трехлетнем процессе экстрадиции судьи Чауса

Оспаривает отказ Молдовы в политическом убежище: САП о трехлетнем процессе экстрадиции судьи Чауса


фото: Dsnews
Как отметили в специализированной антикоррупционной прокуратуре, экстрадиция судьи Чауса, который известен тем, что держал наличные в трехлитровых банках, затягивается из-за судебных разбирательств в соседней стране

Об этом говорится в официальном ответе САП на запрос журналистов " Радио Свобода ".

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что экстрадиция бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса из Молдовы по подозрению во взяточничестве затягивается из-за судебных разбирательств.

"В настоящее время по запросу Украины продолжается процесс экстрадиции указанного судьи с территории Республики Молдова, правоохранители которой взаимодействуют с Украиной о его экстрадиции. Вместе с тем, сообщаем, что указанное лицо оспаривает в судебном порядке отказ президента Республики Молдова в предоставлении политического убежища", - говорится в письме САП журналистам.

В то же время, в суде первой инстанции в Республике Молдова продолжается судебное разбирательство вопрос экстрадиции судьи в Украину. Следующее судебное заседание назначено на 25 октября, добавили в прокуратуре.

В САП напомнили, осуществляющих процессуальное руководство в уголовном производстве по обвинению Чауса в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

На вопрос, когда можно ожидать экстрадиции судьи-беглеца, в прокуратуре не ответили.

  • Во время Революции Достоинства судья Чаус выносов незаконные решения против участников Автомайдана.
  • Позже он снимал с розыска предпринимателя Юрия Иванющенко и вел дело лидера партии УКРОП Геннадия Корбана.
  • "Сгорел" Чаус на том, что получил взятку в размере $ 150 тыс. По делу о торговле димедролом. Деньги судья прятал у себя в авто, а также в литровой банке вдма на огороде.
  • 6 сентября 2016 Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке Чауса.
  • В январе 2017 Соломенский райсуд Киева вынес решение о заочном аресте судьи Чауса, а также установил залог в 3700000 гривен.
  • 2 марта 2017 в Кишиневе суд арестовал Чауса на 15 суток в рамках дела о незаконном пересечении границы.
  • 21 марта 2017 Молдова начала процедуру экстрадиции Чауса, которого подозревают во взяточничестве.

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